Une recrue aux allures de sauveur chez les Coyotes

Karel Vejmelka a dû attendre son 13e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour goûter à la victoire, mais maintenant qu’il a brisé la glace, le gardien des Coyotes de l’Arizona semble redoutablement efficace.

Le Tchèque de 25 ans avait signé son premier gain le 21 novembre en ne cédant qu’un but sur 38 tirs. Les Coyotes avaient alors triomphé 2 à 1 en prolongation contre les Kings de Los Angeles. Puis, lundi, il a bloqué les 46 rondelles dirigées vers lui par les jets de Winnipeg dans une victoire de 1 à 0.

• À lire aussi: Carey Price de retour sur la glace

• À lire aussi: Six candidats pour le poste de DG du CH

Ses 46 arrêts représentent un record dans l’histoire du circuit pour un premier jeu blanc en carrière.

«C'était un moment spécial pour moi, ce blanchissage, a déclaré Vejmelka après la rencontre, selon des propos rapportés par le site officiel de la LNH. Nous avons bien joué chaque minute, comme une équipe. Mes coéquipiers ont fait un très bon travail, et la défense a bloqué beaucoup de tirs et c'est une grande partie de cette victoire. C'était une victoire d'équipe et nous allons continuer.»

Un rayon de soleil

«Dieu merci, nous avions "Veggie"», s’est d’ailleurs exclamé l’entraîneur-chef André Tourigny quelques instants plus tard. Un sentiment que partagent probablement plusieurs joueurs de l’organisation en voyant le rendement de la recrue, qui s’avère être un rare rayon de soleil au cœur d’une saison difficile.

Vejmelka montre en effet un dossier peu reluisant de 2-9-1 depuis ses débuts. Mais sa moyenne de 2,80 et son taux d’efficacité de ,916 sont bien plus remarquable en vertu de la piètre qualité de sa brigade défensive.

Dans l’ensemble, les Coyotes revendiquaient un dossier de 5-15-2 bon pour la 31e position au classement général de la LNH. Malgré les rares occasions de réjouissances, le principal intéressé est satisfait de son travail, lui qui souhaite prouver un peu plus chaque jour qu’il est à sa place dans la LNH.

«Je ne pouvais pas imaginer ce début pour moi. C'est quelque chose dont je rêvais. C'est irréel pour moi. Comme je l'ai dit, je profite de chaque minute ici et j'essaie de jouer à 100 % et de gagner chaque match que je joue.»