Soccer féminin: Un tournoi relevé pour amorcer la saison

L’équipe canadienne de soccer féminin amorcera sa saison 2022 en février avec un tournoi à quatre formations en Angleterre.

Le Canada (sixième au classement de la FIFA) aura ainsi l’occasion de se frotter aux puissances de l’Allemagne (troisième), de l’Angleterre (huitième) et de l’Espagne (10e). Les rencontres seront disputées entre le 17 et le 23 février, à Middlesbrough, Norwich et Wolverhampton.

«Le tournoi de février lance l’année 2022 avec un magnifique test contre des équipes de premier plan. C’est une autre occasion pour le Canada d’accumuler une expérience essentielle de tournoi avant le Championnat féminin de la Concacaf en juillet», a expliqué l’entraîneuse Bev Priestman par voie de communiqué, mardi.

Les Canadiennes concluront leur belle saison 2021 avec un deuxième match amical consécutif contre les Mexicaines, mardi en début de soirée.