Samuel Girard commente les rumeurs l'envoyant à Montréal

Le nom de Samuel Girard a circulé dans de nombreuses rumeurs pour une éventuelle transaction depuis le début de la saison.

Le défenseur a commenté comment il vivait cette situation lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«On ne se cachera pas qu'on regarde les médias sociaux. Beaucoup de rumeurs se passent, mais on ne sait jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je me suis déjà fait échanger une fois quand j'étais à Nashville. Je ne sais pas si ça va se reproduire ou non. C'est le travail d'un directeur général de faire des échanges. Moi je m'occupe de bien performer sur la glace et de bien me préparer à chaque match.»

S'il devait être échangé, Girard a certainement fait monter sa valeur lors des dernières semaines en inscrivant sept points lors des neuf derniers matchs.

«Je savais que mon début de saison n'était pas à la hauteur. Je crois juste que, dans les derniers matchs, j'utilise plus ma vitesse et que ça m'aide à contribuer offensivement. Plus l'équipe va bien et plus que les statistiques personnelles vont venir aussi. C'est un travail d'équipe.»

Le natif de Roberval n'est d'ailleurs pas surpris de voir l'Avalanche obtenir du succès après un début de saison plus difficile.

«Il fallait juste s'adapter avec tous les nouveaux joueurs dans l'équipe. On devait tous embarquer dans le même bateau et s'assurer de performer de la manière qu'on performe. Lors des sept derniers matchs, on a joué de la manière dont il faut jouer. On a utilisé notre vitesse. Je crois que ça vraiment aidé et il faut qu'on continue dans la même direction.»

Celui qui affrontera les Canadiens, jeudi, est bien heureux de pouvoir enfin jouer au Québec.

«Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas joué au Canada. Nous sommes excités d'aller jouer à Toronto et à Montréal. On sait à quel point que c'est amusant de jouer devant leurs partisans. Au Canada, le hockey est un sport vraiment intense. On avait hâte d'aller faire un petit tour.»

