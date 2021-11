Pool de la NFL : place à la chasse aux porteurs de ballon

C’est l’hécatombe chez les porteurs de ballons dans la NFL!

Christian McCaffrey, Dalvin Cook et D’Andre Swift sont récemment tombés au combat. La 13e semaine d’activités est également une semaine de congé pour les Browns de Cleveland et les Packers de Green Bay, ce qui signifie que Nick Chubb, Kareem Hunt et Aaron Jones seront inactifs.

Voici donc sept porteurs de ballon à cibler au ballottage :

Alexander Mattison – Vikings du Minnesota (Disponible dans 48% des ligues Yahoo!)

Appelé à remplacer Cook dans le champ arrière des Vikings, Mattison doit être la priorité de tous les poolers à la recherche d’un demi offensif. Le joueur de troisième année a prouvé précédemment qu’il était en mesure de faire le boulot avec brio, puisqu’il a été très productif lors des troisième et cinquième semaines d’activités, quand Cook a été contraint de s’absenter en raison de blessures.

Boston Scott – Eagles de Philadelphie (Disponible dans 80% des ligues Yahoo!)

Les Eagles misent énormément sur le jeu au sol et il est difficile de dire qui obtiendra plus souvent le ballon dans leur champ arrière. Scott a toutefois été privilégié la semaine dernière et il a bien fait avec 72 verges et un majeur. Considérant qu’il affronte les faibles Jets de New York ce dimanche, Scott devient un incontournable.

Jamaal Williams – Lions de Detroit (Disponible dans 59% des ligues Yahoo!)

Si Swift n’est pas remis de sa blessure à une épaule, Williams verra son utilisation augmenter énormément contre les Vikings. Quand le numéro 1 des Lions a quitté le terrain la semaine dernière, Williams a obtenu le ballon 15 fois et a récolté 65 verges. Il a aussi attrapé les cinq passes envoyées dans sa direction pour 18 verges.

Matt Breida – Bills de Buffalo (Disponible dans 77% des ligues Yahoo!)

Breida semble être devenu le numéro 1 des Bills, et ce, après avoir été le troisième porteur de ballon du club pour une grande majorité de la saison. Jeudi dernier, contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, Zack Moss a été laissé de côté et Devin Singletary a été principalement utilisé quand la victoire était assurée. Le calendrier des Bills ne favorise pas Breida, mais il mérite d’être considéré par les poolers dans le besoin.

Dontrell Hilliard – Titans du Tennessee (Disponible dans 71% des ligues Yahoo!)

Hilliard n’est pas une solution à court terme, car les Titans sont en pause cette semaine. L’athlète de 26 ans aura toutefois beaucoup le ballon d’ici la fin de la présente campagne, lui qui semble être devenu la première option de sa formation en l’absence de Derrick Henry. Dimanche dernier, il a amassé 131 verges et inscrit un touché. Il est aussi une menace via les airs, ce qui fait de lui une cible de choix pour les poolers.

Chuba Hubbard – Panthers de la Caroline (Disponible dans 60% des ligues Yahoo!)

Comme dans le cas de Hilliard, Hubbard ne jouera pas cette semaine. Il aura cependant la responsabilité de remplacer McCaffrey pour le reste de la campagne chez les Panthers. En l’absence du joueur vedette plus tôt dans la saison, le choix de quatrième ronde (126e au total) au dernier repêchage a porté le ballon en moyenne plus de 20 fois par match.

Tony Pollard – Cowboys de Dallas (Disponible dans 17% des ligues Yahoo!)

Pollard n’est pas disponible dans beaucoup de ligues, mais s’il l’est dans la vôtre, il faut absolument sauter sur l’occasion. Les Cowboys auraient l’intention de reposer Ezekiel Elliott cette semaine, ce qui signifierait que le second du club de Dallas aura toute la place contre les Saints de La Nouvelle-Orléans ce jeudi.