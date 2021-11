MLS: place à la dernière demi-finale

La dernière demi-finale de l'Association de l'Est oppose le New York City FC (4e, 51 pts) au Revolution de la Nouvelle-Angleterre (1er, 73 pts), mardi soir au Gillette Stadium.

Le duel est présenté sur les ondes de TVA Sports 2 et au TVA Sports direct.

New York a écarté relativement facilement Atlanta en première ronde, mais en aura plein les bras avec la meilleure équipe de la MLS cette saison et surtout la meilleure attaque (65 buts).

Dans le camp de la Nouvelle-Angleterre, on respire la confiance et on est reposé à souhait. On compte aussi sur un trio d’impact en attaque avec Gustavo Bou, Carles Gil et Adam Buska, de quoi faire frémir la plupart des défensives de la MLS.

À eux trois, ils ont marqué 35 buts. De plus, Gil a été le meilleur passeur de la MLS avec 18 passes décisives.

Face à eux, New York City lancera dans la mêlée Valentin Castellanos, meilleur buteur de la saison avec 19 réussites. Voilà un beau contrat pour la défensive des Revs qui est menée par l’excellent Andrew Farrell.

La Nouvelle-Angleterre a établi un nouveau record de la MLS avec 73 points cette saison. C’est un argument de poids.