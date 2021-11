CF Montréal : Ballou Tabla et six autres joueurs quittent le navire

Le CF Montréal a annoncé avoir exercé les options des contrats de 12 joueurs de l’organisation, mardi, et le nom du jeune milieu de terrain Jean-Yves Ballou Tabla ne s’y retrouve pas.

Le divorce entre le Bleu-Blanc-Noir et l’autrefois prometteur Tabla semble avoir été prononcé pour de bon. Aux prises avec une blessure qui l’a tenu à l’écart une bonne partie de la saison, l’athlète de 22 ans ne semblait plus le même depuis qu’il a quitté Montréal pour Barcelone, en 2018.

L’offre d’achat assortie au contrat du gardien canadien Sebastian Breza ne sera pas exercée, lui qui devrait ainsi retrouver le FC Bologne après son prêt d’une saison.

Les défenseurs Mustafa Kizza, Aljaz «Kiki» Struna et les milieux de terrain Clément Bayiha, Tomas Giraldo et Emanuel Maciel ont également vu l’option à leurs ententes être déclinée par le club.

Le gardien Jonathan Sirois, les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Keesean Ferdinand, Joel Waterman, Karifa Yao, les milieux Jean Aniel-Assi, Mathieu Choinière, Ahmed Hamdi, Sean Rea, Nathan Saliba, Joaquin Torres et Rida Zouhir ont quant à eux reçu la confiance du CF Montréal.

«Le gardien James Pantemis, les défenseurs Zorhan Bassong, Kamal Miller, et Robert Thorkelsson, les milieux de terrain Ismael Koné, Djordje Mihailovic, Samuel Piette et Victor Wanyama, ainsi que les attaquants Bjorn Johnsen, Romell Quioto, Sunusi Ibrahim et Mason Toye sont déjà sous contrat pour la saison 2022», a précisé l’organisation par voie de communiqué.

Une entente serait également à venir entre le Club de Foot et le milieu Lassi Lappalainen, lui dont le prêt en provenance de Bologne viendra à échéance le 31 décembre prochain.