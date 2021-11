Ben Chiarot ne veut pas penser à un échange

Questionné sur la possibilité d’être échangé d’ici la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur du Canadien de Montréal Ben Chiarot préfère ne pas se faire de scénarios.

C’est ce qu’il a affirmé mardi, lors des conférences de presse qui ont suivi l’entraînement du Tricolore.

Voyez le point de presse de Ben Chiarot dans la vidéo ci-dessus.

«Toutes les années, on voit que des joueurs qui en sont à leur dernière année de contrat être échangés, mais je n’ai aucun contrôle sur cette situation. Je fais mon boulot et je joue au hockey. Les gens qui prennent ces décisions le font et c’est ça.»

«Je ne veux pas dépenser de l’énergie en m’inquiétant à propos de ça, a poursuivi l’athlète de 30 ans. [...] Je pense que c’est quelque chose qui est plus difficile pour la famille des joueurs que pour ceux-ci, car il s’agit de leur vie qui est chamboulée. Pour les patineurs, ça fait partie de la "business".Je ne passe pas mon temps à penser à ça!»

En 2021-2022, Chiarot dispute la dernière année d’un contrat de trois ans que le CH lui a octroyé en juillet 2019. Jusqu’à maintenant dans l’uniforme du Canadien, l’arrière à caractère défensif a amassé 14 buts et 19 mentions d’aide pour 33 points en 134 rencontres.

Avant de se joindre au Bleu-Blanc-Rouge, il a passé plusieurs campagnes dans l’organisation des Jets de Winnipeg, lui qui avait été un choix de quatrième ronde (120e au total) des Thrashers d’Atlanta au repêchage de 2009.