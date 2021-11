CMJ : pas d’espoir du CH avec les Américains

Les États-Unis ont annoncé, mardi, les noms des 31 joueurs qui participeront au camp d’entraînement de la formation qui prendra part aux Championnats du monde de hockey junior (CMJ) 2022 et aucun espoir du Canadien de Montréal n’a reçu une invitation.

Seulement deux espoirs du Tricolore auraient pu faire partie de ce groupe, soit les attaquants Luke Tuch et Blake Biondi.

Le premier des deux a été sélectionné en deuxième ronde (47e au total) du repêchage de 2020. Il connaît un début de saison difficile dans la NCAA, lui qui porte les couleurs de l’Université de Boston. En six parties, il n’a toujours pas amassé de points et maintenu un différentiel de -4.

Pour revenir aux patineurs qui ont reçu une invitation, ce sont les Blackhawks de Chicago qui détiennent le plus d’espoirs qui pourraient percer la formation, avec quatre.

Il s’agit du gardien Drew Commesso, des défenseurs Wyatt Kaiser et Connor Kelley, ainsi que de l’attaquant Ladon Slaggert.

Six Américains sélectionnés en première ronde d’un repêchage de la Ligue nationale de hockey font aussi partie du lot, soit Matty Beniers (Kraken de Seattle), Jake Sanderson (Sénateurs d’Ottawa), Matthew Coronato (Flames de Calgary), Chaz Lucius (Jets de Winnipeg), Luke Hughes (Devils du New Jersey) et Mackie Samoskevich (Panthers de la Floride).

«Nous sommes excités à propos de ce groupe que nous avons nommé notre formation préliminaire, a déclaré le directeur général de l’équipe américaine, John Vanbiesbrouck, dans un communiqué. En raison des efforts de nombreux entraîneurs, nous avons énormément de talents aux États-Unis et il sera très difficile de faire des choix pour mettre sur pied notre formation finale.»

Les États-Unis sont les champions en titre du CMJ, eux qui ont vaincu le Canada l’an dernier à Edmonton. Dans leur histoire, ils ont récolté cinq médailles d’or, deux d’argent et six de bronze.

Le CMJ 2022 se déroulera du 26 décembre 2021 au 5 janvier 2022 à Edmonton et à Red Deer, en Alberta.