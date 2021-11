Antonio Giovinazzi est dérouté

Antonio Giovinazzi a piloté dans de nombreuses séries bien différentes au cours de sa carrière, mais la Formule E est dans une classe à part. Il a d’ailleurs été dérouté, lundi, à l’occasion de ses premiers coups de volant des essais de la saison morte.

Le transfuge de la Formule 1 doit suivre des programmes chargés, lundi, mardi et mercredi à Valence, puisqu’il ne pourra pas prendre part à la dernière journée en raison de la tenue du Grand Prix de F1 d’Arabie saoudite, cette fin de semaine.

Mais l’Italien a admis avoir eu beaucoup d’ennuis à s’adapter au freinage – élément central dans la récupération d’énergie en FE –, différent de ce qu’il a connu en DTM, en endurance ou dans d’autres séries de monoplaces. Et sa journée d’essais des recrues, en 2018, ne lui a pas été d’une grande aide.

«J'étais vraiment dérouté et j'avais beaucoup de choses à apprendre, a indiqué celui qui sera titulaire avec Dragon Penske au cours de la prochaine saison, selon le site Motorsport. Mais le principal problème pour moi est le freinage, parce qu'en F1, tout le monde peut vraiment attaquer très fort au freinage, car on a énormément d'appui. Et ici, on ne peut pas. J'ai donc du mal avec ça.»

Giovinazzi a terminé au 18e et dernier rang d’une simulation de course, mardi. Il a signé le 17e temps le plus rapide lors des essais réguliers, à 0,849 s de Stoffel Vandoorne (Mercedes) et du meilleur chrono du jour.

L’athlète de 27 ans croit donc que le début de saison sera difficile, mais il passera beaucoup de temps à l’usine, dans le simulateur, pour se préparer du mieux qu’il peut.

Pour gagner

Questionné à savoir pourquoi il avait choisi la FE après avoir été évincé de la F1, Giovinazzi avait une réponse assez simple: la liste des vainqueurs potentiels est beaucoup plus longue dans cette série que dans la catégorie reine du sport automobile.

Le principal intéressé n’a jamais fait mieux qu’une cinquième place en 60 courses en F1. Il n'a pas hésité à lancer une toute petite pointe à cette dernière.

«[Dragon Penske] a connu des saisons difficiles, mais en Formule E, nous voyons différents vainqueurs, donc on ne sait jamais ce qui va se passer, a lancé Giovinazzi au site The Race. Je pense que la FE est quelque chose de différent de la F1, en ce sens que vous savez que vous irez à une course et que Mercedes et Red Bull gagneront la course.»