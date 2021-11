Une Québécoise en charge des Thorns de Portland

La Québécoise Rhian Wilkinson a été nommée à titre d'entraîneur-chef des Thorns de Portland, dans la ligue professionnelle américaine de soccer féminin, lundi.

Celle qui est née à Pointe-Claire devient ainsi la quatrième pilote dans l’histoire de l’organisation.

L’ancienne joueuse, qui a entre autres participé à 181 matchs avec l’équipe nationale canadienne, a agi comme adjointe à l'entraîneur-chef pour l’équipe nationale anglaise depuis février 2021, elle qui est même allée à Tokyo pour les Jeux olympiques. Avant ce bref passage avec le pays européen, elle a occupé divers postes avec le programme canadien, dont celui d’entraîneur-chef pour l’équipe des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, en plus d’occuper les fonctions d’adjointe avec l’équipe senior.

«Rhian a des qualités de meneuse exceptionnelles, un excellent profil et une bonne compréhension du soccer qui nous permettront de nous développer et de maintenir notre succès, de dire le propriétaire de l’équipe Merritt Paulson. Je m’attends à ce qu’elle soit en mesure de maintenir cette culture gagnante que nous avons bâtie, en plus d’y ajouter sa propre vision.»

«Depuis qu’elle a elle-même quitté les terrains, Rhian a rapidement su acquérir des expériences précieuses comme entraîneur, en plus d’accumuler du savoir au niveau international, ce qui lui a permis de se distinguer parmi un vaste bassin de candidats», a ajouté la directrice générale des Thorns Karina LeBlanc.

À Portland, Wilkinson retrouvera entre autres son ancienne coéquipière au sein de l’équipe canadienne Christine Sinclair.