Une première dans l’histoire du Wild

Mikko Koivu deviendra le premier joueur de l’histoire du Wild du Minnesota à voir son numéro être retiré par l’organisation.

C’est ce qu’a indiqué l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le Finlandais de 38 ans verra son numéro 9 être hissé dans les hauteurs du Xcel Energy Center le 13 mars prochain, alors que les Predators de Nashville y seront de passage. Il s’agira toutefois du deuxième numéro retiré par le club, puisqu’il avait décidé de mettre au rencard le numéro 1 en l’honneur de ses partisans avant le premier match de son histoire.

Koivu a disputé 1028 de ses 1035 rencontres dans la LNH dans l’uniforme du Wild. Il a également été le capitaine de la formation pendant 12 saisons.

Le sixième choix au total du repêchage de 2001 avait annoncé sa retraite au début de la campagne 2020-2021, et ce, après avoir disputé sept parties avec les Blue Jackets de Columbus. Il avait tenté de prolonger sa carrière avec le club de l’Ohio, après que le Wild lui a indiqué qu’il n’était plus dans les plans de l’équipe.

«Mikko a fait tellement de choses incroyables pour notre organisation et notre communauté sur et à l’extérieur de la glace pendant les 15 ans qu’il a passés ici, a déclaré le propriétaire du Wild, Craig Leopold. Il mérite pleinement cet honneur et j’ai hâte de célébrer ce moment historique avec sa famille et tous nos partisans.»