Mario Lemieux vend les Penguins, mais reste

Mario Lemieux aura de nouveaux partenaires d’affaires à Pittsburgh. Le Fenway Sports Group (FSG), qui détient les Red Sox de Boston, deviendra en effet le propriétaire majoritaire des Penguins en vertu d’une entente signée dimanche.

La transaction, qui serait évaluée à près de 900 millions $ selon le site The Athletic, devra toutefois être approuvée par le bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont une réunion est prévue en décembre.

Malgré ce changement de main, aucun chamboulement n'est toutefois prévu dans la structure organisationnelle de l'équipe. Les membres du département hockey resteront ainsi en place.

«Les Penguins de Pittsburgh sont une organisation de premier plan de la LNH avec une équipe très solide, une histoire formidable et une base de partisans dynamique et passionnée, a commenté le chef de la direction du FSG, Tom Werner, dans un communiqué. Nous travaillerons avec diligence pour continuer à bâtir cette remarquable tradition chez les Penguins.»

Lemieux reste

Lemieux conservera une part des actions, tout comme son partenaire Ron Burkle. Les deux hommes sont devenus propriétaires majoritaires en 1999 lorsqu’ils ont sauvé le club de la faillite. C’est principalement en échange de près de 20 millions $ de salaire impayé que «Le Magnifique» avait conclu cette transaction au cours de sa première retraite.

Il était du même coup devenu président et il demeurera au sein de la direction de l’équipe.

«Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Mario Lemieux et Ron Burkle au sein de FSG et avons le plus grand respect pour tout ce qu'ils ont fait pour que les Penguins deviennent l’organisation que nous connaissons aujourd'hui», a ajouté Warner.

«Alors que les Penguins entrent dans un nouveau chapitre, je continuerai d'être aussi actif et engagé avec l'équipe et j'ai hâte de continuer à miser sur notre succès avec nos nouveaux partenaires de FSG, a quant à lui commenté Lemieux. Ils ont une philosophie organisationnelle qui reflète l'approche qui a si bien fonctionné pour Ron et moi au cours des 22 dernières années.»

FSG possède notamment le Fenway Park, le Liverpool FC et l’écurie NASCAR Roush Fenway Racing. La valeur de l’entreprise est évaluée à plus de 7 milliards $.