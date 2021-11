L’équipe de football de Washington surprend les Seahawks

L’équipe de football de Washington a causé toute une surprise, lundi soir au FedEx Field, dans le cadre du dernier duel de la 12e semaine d’activités dans la NFL, en défaisant les Seahawks de Seattle 17 à 15.

Les visiteurs ont eu la chance de créer l’égalité en fin de match, mais ils ont été incapables de réussir un converti de deux points après un touché de Freddie Swain. Ils ont donc tenté un botté court et ont été en mesure de le récupérer, mais une pénalité les a forcés à recommencer. Les favoris de la foule ne se sont pas fait jouer le même tour deux fois et ont récupérer le ballon pour mettre fin au match.

Dans le camp des vainqueurs, le quart-arrière Taylor Heinicke pourra remercier ses porteurs de ballon Antonio Gibson et J.D. McKissic, qui ont respectivement amassé 111 et 30 verges, sur 29 et 7 portées. Les deux hommes ont aussi été les cibles favorites de Heinicke. Le premier a mis les mains sur sept ballons, pour 35 verges, tandis que le second en a capté cinq, pour 26 verges. McKissic a aussi inscrit les deux majeurs des siens, un au sol et l’autre par la voie des airs.

Dans le camp des Seahawks, le pivot Russell Wilson a complété 20 de ses 31 relais pour 247 verges de gains, en plus de réussir deux remises pour un majeur.