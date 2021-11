Le dossier Carey Price prioritaire pour Jeff Gorton

Une fois que le nouveau directeur général aura été nommé, le dossier de Carey Price doit devenir prioritaire.

C'est ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de sa chronique avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Jeff Gorton n'a aucune relation avec Carey Price. On est dans une situation où il va falloir vraiment mettre les cartes sur la table. Carey Price a levé le doigt, en juillet dernier, pour dire qu'il pouvait facilement être exposé au repêchage d'expansion. C'est correct de dire ça en pensant ne pas être repêché. Mais ça reste que c'est ton joueur concession qui demande d'être disponible. Ça n'était jamais arrivé.»

Le journaliste s'attend à ce qu'une conversation entre Gorton et Price survienne plus tôt que tard.

«Il y a des questions à poser. S'il dit qu'il veut vraiment terminer sa carrière avec les Canadiens de Montréal, on va passer à un autre appel rapidement. Mais s'il veut déménager, on va prendre une autre avenue. Cette discussion doit arriver et elle doit avoir un impact majeur sur la suite des choses.»

Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.