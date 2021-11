Direction générale du CH : un candidat-surprise lève la main

Depuis l’annonce du congédiement de Marc Bergevin, une question revient sans cesse : qui sera son successeur?

Si plusieurs candidats potentiels ont été évoqués un peu partout ces dernières 24 heures, il faut maintenant considérer le grand intérêt d’un ancien joueur québécois de la Ligue nationale de hockey : Philippe Boucher.

À l’occasion de sa traditionnelle chronique à l’émission «JiC» (voyez en l'intégrale en vidéo principale), l’actuel directeur général des Voltigeurs de Drummondville n’est pas passé par quatre chemin lorsque questionné sur le sujet par Jean-Charles Lajoie.

«Oui, ça m’intéresse. Absolument! Je suis dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis un bon moment et j’ai côtoyé, au fil des années, d’excellentes têtes de hockey. Plusieurs d’entre elles se sont trouvées un emploi dans la LNH. Ça donne le goût.

«J’ai vu partir les Benoît Groulx, André Tourigny et Joël Bouchard. Ça porte à réflexion. J’ai toujours aimé bâtir des équipes, prendre des décisions et les assumer. Je serais vraiment intéressé à rencontrer monsieur Gorton et monsieur Molson, que ce soit pour le rôle de DG ou celui de DG adjoint.»