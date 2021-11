Choix éclairés pour la Ligue Fantasy (semaine du 29 novembre au 5 décembre)

Plusieurs options intéressantes s'offrent à vous cette semaine dans la Ligue Fantasy de TVA Sports.

Le Lightning va disputer quatre matchs entre le 29 novembre et le 5 décembre. Steven Stamkos, Victor Hedman et Andrei Vasilevskiy représentent donc des cibles de choix.

Au rayon des aubaines, il y a Alex Killorn qui ne compte que pour un point. Ce dernier produit pratiquement à un rythme d'un point par match, lui qui en compte 18 en 20 rencontres.

Une autre option à considérer pour votre formation est celle de Timo Meier. Le Suisse est actuellement au premier rang des pointeurs des Sharks et ne compte que pour un point également.

La formation de San Jose sera d'ailleurs en action à quatre reprises au cours de la semaine. Les noms d'Erik Karlsson et de Brent Burns sont donc intéressants à la défense.

Participez à la Ligue Fantasy Hockey TVA Sports et courez la chance de remporter un voyage pour deux personnes au match des étoiles de la LNH 2023 et des prix hebdomadaires. C'est facile et gratuit!