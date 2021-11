EN DIRECT | Émission spéciale sur le grand ménage du CH

Le propriétaire et président des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, a tenu ce matin une conférence de presse pour discuter des récents mouvements de personnel.

Dimanche, Molson a annoncé les renvois du directeur général Marc Bergevin et de son bras droit Trevor Timmins. Il a aussi fait l'embauche de Jeff Gorton en tant que vice-président des opérations hockey.

La veille, le Tricolore avait indiqué par voie de communiqué qu'un autre adjoint de Bergevin, Scott Mellanby, avait remis sa démission.

Déclarations de Geoff Molson lors du point de presse

«Nous avons traversé plusieurs hauts et bas ensemble.»

«Nous avons eu plusieurs saisons consécutives avec des performances moyennes et nous sommes venus très près de l'élimination l'an dernier. Pour ces raisons, un contrat à long terme demandait plus de réflexion.

«Notre début de saison est inacceptable et je n'ai eu d'autre option que de procéder à ce changement.»

«On tourne la page, on a besoin d'un nouveau départ. Nous avons une équipe bien meilleure que ce que l'on voit présentement.»

«Nous voulons améliorer la façon dont on gère l'équipe sur et hors de la patinoire.»

«Il faut être meilleurs au repêchage et dans le développement de nos joueurs. On doit soutenir nos joueurs pour qu'ils connaissent du succès dans notre marché.»

«Je suis très heureux de commencer le processus de recherche d'un nouveau DG. Nous prendrons tout le temps nécessaire, mais le plus tôt sera le mieux. Il y a des candidats très forts à qui nous allons parler.»

«J'avais espoir que ça allait se replacer cette saison, mais très récemment, en voyant que ça ne se replaçait pas, j'ai pris la décision [pour Bergevin].»

«Le contrat de Jeff Gorton en est un à long terme. Je suis très heureux de l'avoir. On est chanceux de l'avoir à long terme avec l'organisation. À court terme, j'aurai besoin de lui, mais par la suite, ce sera un travail d'équipe avec le DG.»

«Marc et moi, on continue de se parler à tous les jours. Il comprend que c'est difficile de garder un morceau d'information secret jusqu'à la dernière minute. Ce qui s'est passé samedi, c'est dommage, mais on veut tout faire de la bonne façon.»

«On apprend tous dans la vie, on ne connaît pas tout. Dans les deux dernières années, j'ai trouvé que c'était nécessaire de supporter nos joueurs à temps plein.»

«Mon rôle comme président des Canadiens ne change pas. Après beaucoup de réflexion, je pense qu'on est mieux avec deux personnes pour gérer le département hockey.»

«Il y a 10 jours, je ne connaissais pas Jeff Gorton. J'ai fait mes recherches et j'ai été le rencontrer à New York. J'ai eu plusieurs discussions avec lui et il croit beaucoup à cette façon de faire avec deux dirigeants hockey.»

«Ce sera à Gorton et au nouveau DG de me dire c'est quoi leur plan. Tout est possible, rien ne me fait peur.»

«C'est une opportunité de trouver quelqu'un qui complémente bien Jeff.»

«Je ne prends pas de décision à propos des entraîneurs. À ce que je sache, c'est l'entraîneur-chef [Dominique Ducharme].»

«Trevor [Timmins] a eu des bons et des mauvais coups depuis 2003, mais pour le nouveau départ, c'était très important pour moi de faire ce changement.»

«Je n'ai pas demandé la permission à aucune équipe encore pour parler à quelqu'un.»

«Martin Lapointe et Eric Crawford s'occuperont [du recrutement] pour l'instant, concernant ce qui arrivera éventuellement, il est trop tôt pour l'instant pour en parler.»