«C’est une structure que j’aime»

Geoff Molson a été clair en conférence de presse : Jeff Gorton et le prochain directeur général devront travailler en tandem pour le bien des Canadiens.

C’est une excellente idée, selon l’analyste hockey de TVA Sports Jacques Martin.

L’ex-entraîneur parle par expérience puisqu’il a travaillé dans une telle structure avec les Rangers... pendant l’ère Gorton justement.

«J’aime cette structure. Ça donne une meilleure base. Je l’ai vécu à New York avec Jeff et John Davidson. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et discutaient sur une base régulière de tout ce qui se passait dans l’équipe», a-t-il indiqué sur nos ondes avant le match entre les Flames et les Penguins.

«Lorsque tu as des gens avec de l’expérience, ça aide à devenir une meilleure équipe. Que ce soit un jeune ou un vétéran directeur général, l’important pour l’organisation des Canadiens, c’est que les deux hommes travaillent ensemble», a-t-il ajouté.

«J’ai hâte de voir la relation que Gorton aura avec le directeur général. Le travail d’équipe va être important, a renchéri Éric Fichaud. Gorton a intérêt à être bien entouré parce qu’il a beaucoup de travail à faire.»

Par ailleurs, ne comptez pas sur Martin pour lever la main pour le poste de directeur général. «J’ai déjà le travail parfait avec Louis et Éric!», a-t-il lancé en riant.

