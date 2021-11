Qui rejoindra les Timbers?

Quelle équipe rejoindra les Timbers de Portland en finale de l’Association de l’Ouest?

C’est ce que nous saurons dimanche à la suite de l’affrontement entre le Sporting de Kansas City (3e, 58 pts) et le Real Salt Lake (7e, 48 pts). Cette reprise de la finale de 2013 sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 15h.

C’est déjà un petit miracle que Salt Lake soit toujours en vie puisque l’équipe de l’Utah a défait les Sounders de Seattle lors de la séance de tirs au but au premier tour.

De surcroît, le Real a accompli l’exploit de l’emporter en n’ayant obtenu aucun tir. Et non, on ne parle pas uniquement de tirs cadrés. Il n’y a eu aucun tir tenté. C’est un retour du karma pour Seattle, qui avait vaincu le Toronto FC en finale en 2016 sans avoir cadré le moindre tir.

Tout à perdre

Quelques jours plus tôt, Kansas City a facilement écarté les Whitecaps de Vancouver, une équipe que l’on peut juger plus tenace.

Il y a une belle rivalité entre ces deux clubs et leur dernier rendez-vous en séries éliminatoires remonte à 2018 quand Kansas City l’a emporté en demi-finale d’association.

Étrangement, Salt Lake l’a emporté à ses deux dernières visites au Kansas, mais ce n’est pas pour autant qu’ils peuvent prétendre réaliser un tour du chapeau. Kansas City n’a perdu que trois fois à la maison cette saison et a accordé une moyenne d’un but par match contre 1,88 but marqué.