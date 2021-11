Guerre de tranchées à prévoir à Philadelphie

L’Union de Philadelphie recevra cet après-midi le Nashville SC.

À l’enjeu : une place en finale de l’Association de l’Est. Voyez cet affrontement à TVA Sports 2 à compter de 17h30.

Malgré une récolte de points identique (54), Philadelphie a terminé devant avec deux victoires de plus, mais Nashville est l’équipe de la MLS qui a subi le moins de revers cette saison avec quatre, contre huit pour Philadelphie.

On a affaire à deux excellentes défensives. Nashville a terminé au premier rang de la ligue avec 33 buts accordés, sur un pied d’égalité avec les Red Bulls de New York et les Sounders de Seattle. Philly est second avec 35, à égalité avec le Colorado.

C’est en milieu de terrain que cette confrontation risque de se régler puisque les deux équipes y exercent un jeu très serré.

Le jeu de Nashville s’articule autour de Hany Mukhtar, auteur de deux buts en première ronde contre Orlando. Si Philadelphie le contient, l’Union améliore nettement ses chances de l’emporter.

Quant à Nashville, en plus de devoir battre l’excellent gardien Andre Blake, il lui faudra aussi mettre un couvercle sur l’attaquant Kacper Przybylko et ça ne sera pas une tâche facile.