Alexander Ovechkin frappe encore

Alexander Ovechkin a inscrit son 749e filet en carrière, prolongeant à cinq matchs sa séquence avec au moins un point, et les Capitals de Washington ont vaincu les Hurricanes de la Caroline au compte de 4 à 2, dimanche à Raleigh.

«Ovi» a ouvert la marque dans ce duel en acceptant une passe de Dmitry Orlov alors qu’il était placé seul à l’embouchure du filet. Il s’agissait de son 19e but de la campagne. Le capitaine de la formation de la capitale américaine est particulièrement redoutable depuis cinq matchs, ayant totalisé sept filets et 11 points lors de cette séquence.

Son coéquipier John Carlsson a lui aussi connu un fort match avec un but et deux aides. C’est toutefois Orlov qui a inscrit le but de la victoire avec moins de trois minutes à écouler à la rencontre, lors d’un jeu de puissance.

«C'était un bon moment pour nous pour gagner le match, a analysé Orlov après la partie, selon des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous avons eu beaucoup de tirs. Cet avantage numérique était énorme pour nous. Je savais en quelque sorte que j'avais une ouverture, alors j’ai tenté de décocher un tir puissant.»

Un premier

Aliaksei Protas a inscrit son premier filet en carrière dans ce duel lorsqu’une de ses passes a dévié sur le patin du défenseur Tony DeAngelo en deuxième période. Il est ainsi devenu le sixième joueur des Capitals à marquer son premier but dans la Ligue nationale, cette saison, après Hendrix Lapierre, Martin Fehervary, Brett Leason, Connor McMichael et Garrett Pilon.

«Cela semble irréel, a déclaré Protas. J'ai eu de très bonnes occasions créées par "Ovi" et [Evgeni Kuznetsov] en première période. J'ai juste essayé de mettre la rondelle dans le filet, de jouer un peu plus simplement et c'est entré. C'est un sentiment irréel.»

Devant la cage des visiteurs, Ilya Samsonov a repoussé 30 rondelles, n’étant déjoué que par un autre ancien du Tricolore en Jesperi Kotkaniemi et par Nino Niederreiter. Il n’a toujours pas perdu en temps réglementaire cette saison, montrant une fiche de 9-0-1.

Ayant contracté la COVID-19 en Californie, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Lars Eller était de retour dans la formation des Capitals. Il a été blanchi en 15 min 48 s de jeu.