Wander Franco, future vedette à Montréal?

Les Rays de Tampa Bay ont officiellement octroyé au jeune Wander Franco un contrat de 11 ans et 182 millions $, samedi, ce qui est l’entente la plus lucrative de l’histoire des ligues majeures pour un joueur ayant moins d’une année d’expérience chez les professionnels.

Sur papier, l’arrêt-court demeurera en Floride jusqu’à la fin de la saison 2032, ce qui laisse par ailleurs croire à certains amateurs de Montréal -et du possible concept des villes-soeurs- qu'on pourrait un jour l'applaudir au Québec. Le pacte inclut une option pour 2033, et avec les divers bonus, le coût déjà astronomique pourrait grimper jusqu’à 223 millions $.

En 2019, Ronald Acuna fils, qui avait pris le monde du baseball d’assaut en remportant le titre de recrue de l’année avec seulement 111 matchs sous la cravate, avait ensuite apposé sa signature sur un contrat de huit ans et 100 millions $ avec les Braves d’Atlanta.

Franco vient de briser cette marque de beaucoup en obtenant la confiance des Rays pour plus d’une décennie.

«La vitesse à laquelle Wander s’est développé en dit beaucoup sur son potentiel, a indiqué par voie de communiqué le président des opérations baseball Erik Neander. Nous l’avons vu faire des choses spéciales sur le terrain, particulièrement pour un joueur de 20 ans seulement. Il est très motivé et est une future super-vedette qui pourra contribuer à nos succès pour longtemps.»

Il s’agit aussi du plus gros contrat octroyé dans l’histoire des Rays, surpassant de loin la prolongation de contrat de six ans et 100 millions $ signée par Evan Longoria en 2012.

Des débuts marquants

Le Dominicain a fait écarquiller bien des yeux dès son premier match dans les ligues majeures. Le 22 juin dernier, Franco a frappé une longue balle bonne pour trois points en cinquième manche. Tampa Bay a tout de même perdu ce duel face aux Red Sox de Boston, mais le jeune espoir venait de marquer les esprits.

Il a poursuivi de belle façon en concluant la saison avec une moyenne au bâton de ,288, sept circuits et 39 points produits. Ayant disputé 70 matchs, il a finalement terminé au troisième rang au scrutin pour la recrue de l’année dans l’Américaine, derrière son coéquipier Randy Arozarena et le lanceur des Astros de Houston Luis Garcia.

Lors des éliminatoires, Franco a réussi sept coups sûrs, dont deux circuits, en quatre rencontres alors que les Rays se sont inclinés devant les Red Sox en série de division.