L'adjoint de Marc Bergevin démissionne

L’adjoint du directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin, Scott Mellanby, a démissionné de son poste, samedi.

Selon le journaliste Andy Strickland, affecté à la couverture des Blues de St. Louis, il s’agit donc d’une séparation à l’amiable entre les deux parties, unies depuis mai 2012. À l’époque, l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey s’était amené à Montréal en tant que directeur du personnel des joueurs.

Un peu plus de deux années plus tard, plus précisément en juillet 2014, il avait été promu au poste qu’il vient tout juste de quitter.

Pierre LeBrun, du site sportif The Athletic, a rapporté que le Montréalais aurait discuté avec le propriétaire Geoff Molson à propos de la possibilité qu’il puisse remplacer Bergevin au terme de la présente saison, lui qui est en fin de contrat. Le rôle de président des opérations hockey aurait aussi fait partie de l’échange, mais Molson lui aurait indiqué vendredi qu’il n’était plus dans la course.

Je peux confirmer ce que @PierreVLeBrun a rapporté. Scott Mellanby a été considéré pour le poste de DG et Président des opérations hockey mais il a été devancé par un autre candidat. Il a donc remis sa démission. @TVASports — Louis Jean (@LouisJeanTVAS) November 28, 2021

Mellanby avait mis un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2006-2007, lui qui avait amassé 840 points en 1431 matchs. Il s’était ensuite joint aux Canucks de Vancouver à titre de recruteur professionnel, lors d’un périple de trois campagnes, avant de joindre les Blues comme entraîneur-adjoint, le temps de deux saisons.