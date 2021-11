Petry devrait-il être retranché? Les partisans se prononcent

Au grand malheur des partisans des Canadiens et de ses coéquipiers, Jeff Petry multiplie les revirements depuis le début de la saison.

Le défenseur a commis une autre bourde coûteuse vendredi soir (à voir dans la vidéo ci-dessus), qui a permis aux Sabres de briser l’égalité 1-1 en milieu de deuxième période, en route vers une victoire de 4-1.

À la suite de cette énième gaffe de Petry, nous vous avons posé la question suivante : «Dominique Ducharme devrait-il le laisser de côté pour le punir?»

D’après les résultats de notre sondage sur la page d’accueil de notre site web, Petry mériterait effectivement d’être retranché. Environ 75% des gens ont répondu «oui». Le message est clair!

Petry n'est que l’ombre de lui-même cette saison, alors que le joueur de 33 ans n’a amassé que deux aides et aucun but en 21 rencontres, en plus de présenter un jeu défensif très peu convaincant.