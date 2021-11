Les Panthers privés d’un record par le Kraken

Les Panthers de la Floride tentaient de devenir l’équipe ayant remporté le plus de matchs consécutifs à la maison pour amorcer une saison, mais le Kraken de Seattle a joué les trouble-fêtes en les battant 4 à 1, samedi soir, à Sunrise.

Avec 11 gains de suite à domicile, les hommes d’Andrew Brunette avaient égalé la performance record des Black Hawks de Chicago de 1963-1964. L’accueil au BB&T Center du faible Kraken de Seattle était ainsi une bonne nouvelle pour les Panthers.

Jordan Eberle avait d’autres plans pour ce duel, lui qui célébrait son 800e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey. L’ailier de 31 ans a inscrit un doublé, profitant d’abord de la présence au cachot de Gustav Forsling pour faire payer les Panthers en avantage numérique.

L’ancien des Oilers d’Edmonton et des Islanders de New York a ajouté un second filet en début de troisième période. Ryan Donato et Jamie Oleksiak (filet désert) ont aussi fait scintiller la lanterne pour le Kraken.

Chris Driedger, qui avait une petite vengeance à prendre sur son ancienne équipe, a gardé le fort pour Seattle en effectuant 33 arrêts. Rappelons que le gardien avait été laissé libre au repêchage d’expansion par les Panthers, ceux-ci préférant faire confiance à Sergei Bobrovsky et Spencer Knight devant le filet. Il s’agit d’ailleurs d’une première victoire pour Driedger cette saison.

À l’autre bout de la patinoire, Knight a été testé à 26 reprises, cédant trois fois.