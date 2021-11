Les dernières nouvelles concernant le prochain DG des Canadiens

Lors du deuxième entracte du match opposant les Canadiens aux Penguins, Renaud Lavoie a dévoilé les plus récentes informations sur les processus qui sont présentement en cours afin de nommer un nouveau président ainsi qu'un nouveau directeur général.

Il a d'abord donné des détails sur les discussions entre Scott Mellanby et Geoff Molson.

«C'est un processus qui n'a pas commencé il y a 24 heures. Ce qu'on me dit, c'est que Scott Mellanby a été rencontré lors des derniers jours. Plusieurs offres lui ont été faites. Geoff Molson voulait voir exactement quel allait être son plan pour la suite des choses. Est-ce que Scott Mellanby allait être nommé directeur général par intérim, en attendant la nomination du prochain candidat? Est-ce qu'il allait superviser le processus d'embauche du prochain candidat en demeurant avec l'équipe avec un titre de président des opérations hockey?»

Le journaliste a également confirmé que le successeur de Marc Bergevin allait parler français.

«Ce qu'on me dit dans le cas de Jeff Gorton, parce que visiblement c'est lui qu'on a identifié chez les Canadiens de Montréal, le titre de président des opérations hockey n'est pas nécessairement associé à son rôle. Par contre, ce qui est certain à 100% c'est qu'il ne sera pas directeur général. La journée où on va annoncer le départ de Marc Bergevin, le prochain directeur général va parler français.»

