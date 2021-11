Coupe Davis: le Kazakhstan gagne avant d’affronter le Canada

Le Kazakhstan a renversé la Suède 2-1, après avoir été mené 1-0, pour son premier match dans la phase finale de la Coupe Davis, samedi à Madrid, et aura ainsi son destin entre les mains dimanche.

S'il s'impose face au Canada dimanche matin, dans le dernier face-à-face du groupe B, le Kazakhstan sera assuré de terminer à la première place et de se qualifier pour les quarts de finale. Sinon la Suède sera la mieux placée. Cet affrontement sera diffusé à TVA Sports à compter de 6h.

Victorieuse 3-0 du Canada à sa première rencontre jeudi, la Suède des frères Ymer est passée tout proche de remporter son deuxième duel et, par la même occasion, d'entériner sa qualification dès ce samedi. L'aîné Elias (25 ans, 171e) a d'abord dominé Mikhail Kukushkin (183e) 6-3, 7-6. Puis, le cadet Mikael (23 ans, 93e) s'est rapproché à deux jeux de la victoire contre Alexander Bublik.

Mais, à partir de 4-4 dans le deuxième set, Bublik (36e) a enchaîné huit jeux consécutifs pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-0.

Et le double kazakh, composé d'Andrey Golubev et d’Aleksandr Nedovyesov, a fini le travail assez sereinement (6-3, 6-3 contre Goransson et Lindstedt).

La phase finale de la Coupe Davis nouveau genre, dont c'est la deuxième édition (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison de la Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.