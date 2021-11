CH: ça s’annonce encore difficile

Les Canadiens terminent leur voyage ce soir contre les Penguins à Pittsburgh.

Après avoir perdu à Washington et à Buffalo plus tôt cette semaine, les hommes de Dominique Ducharme espèrent conclure leur pénible périple sur une note positive. C’est ce que nous verrons à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

Ce sera au tour de Jake Allen d’obtenir le départ devant le filet montréalais. Vendredi, le gardien québécois Samuel Montembeault a accordé quatre buts sur 39 tirs dans une défaite de 4-1 contre les Sabres.

De leur côté, les Penguins se sont imposés 1-0 devant les Islanders de New York hier soir.

Le CH a perdu six de ses sept dernières rencontres et présente une piètre fiche de 5-15-2 jusqu’à maintenant cette saison. Seuls les Coyotes de l’Arizona (4-14-2) et les Sénateurs d’Ottawa (4-13-1) ont récolté moins de points, mais ils ont joué moins de matchs que le Tricolore.