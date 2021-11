Vladimir Guerrero fils en mission

Les Blue Jays de Toronto sont arrivés tout juste à court d’une qualification pour les éliminatoires durant la saison 2021 et le joueur de premier coussin Vladimir Guerrero fils est déjà en mission afin que ce scénario ne se reproduise pas.

Dans des vidéos publiées par le média Z101 Digital, jeudi, le fils de l’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero y est présent et s’adonne à un entraînement intense.

«Je travaille encore plus fort [maintenant] que durant la dernière saison morte, a mentionné le puissant cogneur au média américain. Mon objectif est d’arriver au camp d’entraînement dans la meilleure forme physique de ma vie pour connaître une meilleure saison que la dernière et aider les Blue Jays à gagner la Série mondiale.»

Si les Blue Jays ont raté la danse automnale, et ce, même avec un dossier de 91-71, ce n’est certainement pas la faute de Guerrero fils.

En 2021, l’athlète de 22 ans a terrorisé les lanceurs adverses, lui qui a entre autres frappé 48 circuits et croisé la plaque à 123 reprises, deux sommets dans les ligues majeures. Il a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,289 et produit 111 points. Ses performances lui ont même valu une nomination pour le titre de joueur le plus utile dans la Ligue américaine. Il a toutefois échappé cet honneur au profit du joueur à tout faire des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani, qui a été voté unanimement.

Une meilleure saison sur le plan personnel pourrait bien lui rapporter ce prestigieux honneur, mais Guerrero fils a d’autres objectifs en tête.

«Mon objectif principal est d’aider les Blue Jays à atteindre les séries éliminatoires et gagner la Série mondiale. Si vous me demandez de choisir entre gagner le titre du joueur le plus utile ou une qualification en séries éliminatoires, je prends la deuxième option, de dire Guerrero fils. C’est plus important à mes yeux que de gagner un honneur [individuel].»

Si tout se passe bien quant au renouvellement de la convention collective, les hommes de Charlie Montoyo amorceront leur saison 2022 le 31 mars, avec une série de trois duels contre les Orioles de Baltimore.