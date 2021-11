Petry encore en difficulté

Le défenseur des Canadiens Jeff Petry a poursuivi sa descente aux enfers sportive, vendredi soir, alors qu’il s’est rendu responsable du deuxième but des Sabres lors de l’affrontement entre les deux équipes.

Victime d’un revirement en zone adverse, Petry a vu les Sabres partir à l’attaque en surnombre et le vétéran n’a jamais rattrapé le jeu alors que la séquence s’est terminée par un but de Cody Eakin.

Les Sabres prenaient alors les devants 2-1.

Petry n’est que l’ombre de lui-même, cette saison, alors que le joueur de 33 ans n’a amassé que deux aides et aucun but en 21 rencontres, en plus de présenter un jeu défensif très peu convaincant.

