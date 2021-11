Les Raptors trébuchent en Indiana

Malgré un bon premier quart, les Raptors de Toronto n’ont pas été en mesure de s’imposer face aux Pacers de l’Indiana, vendredi à Indianapolis, s’inclinant 114 à 97.

Les Raptors menaient 35 à 31 après 12 minutes de jeu, mais les Pacers ont complètement dominé le deuxième quart, marquant 13 points de plus que les visiteurs, pour s’offrir une avance de 66 à 57 au moment de retraiter au vestiaire.

Les favoris de la foule ont ensuite maintenu leur rythme pour se diriger vers la victoire.

Domantas Sabonis a été le plus productif dans le camp des vainqueurs, avec 23 points et 18 rebonds. Tout comme Sabonis, Myles Turner (17 points, 10 rebonds) et Malcolm Brogdon (11 points, 12 passes décisives) ont réussi un double-double.

Du côté des Raptors, Fred VanVleet a marqué 26 points, tandis que Pascal Siakam et Scottie Barnes ont ajouté 17 points chacun.

Les hommes de Nick Nurse seront de retour au Canada, dimanche, pour accueillir les Celtics de Boston.