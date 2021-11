La fin d’une belle aventure pour Nani

Le milieu de terrain portugais Nani a annoncé qu’il quittait l’Orlando City SC, dont il a été la plus grande vedette pendant son passage de trois saisons, vendredi.

Le contrat du joueur de 35 ans était venu à échéance et l’équipe a préféré ne pas offrir de nouvelle entente à son capitaine.

«Toute bonne chose a une fin. Après trois saisons extraordinaires, remplies de grands moments, de nouvelles amitiés et de succès sportif, je vais quitter Orlando City», a indiqué Nani par voie de communiqué.

Parmi ses plus grands moments avec le club, le vétéran a cité la première présence des Lions en éliminatoires et la finale du tournoi «MLS is back», en 2020.

«Je n’oublierai jamais la façon dont les amateurs et la communauté m’ont soutenu depuis que je suis arrivé en Floride. Je serai votre ami et votre partisan dans le futur», a-t-il ajouté.

En 77 rencontres en Major League Soccer, Nani a accumulé 28 buts et 23 passes décisives, ne montrant aucun signe de ralentissement à travers les années.

L’ancien de Manchester United a d’ailleurs sorti Orlando de la cave du classement, l’équipe n’allant nulle part avant son arrivée. La saison 2021 du club floridien s’est terminée avec une défaite de 3 à 1 face au Nashville SC, en quart de finale de l’Association de l’Est.