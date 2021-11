«Je pense que les jeunes ont été surpris» - Philippe Boucher

Même si elle s'est inclinée 7-3, l'équipe de hockey féminine du Canada a donné du fil à retordre à la formation des moins de 17 ans.

C'est ce que Philippe Boucher a déclaré lors de sa chronique avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Ça été un très bon match et ça été quand même serré. Les filles ont été très bonnes en troisième période. J'ai été très impressionné par la qualité de leur jeu. On peut voir que c'est une équipe qui est ensemble depuis longtemps. L'avantage numérique est très solide. Les différences qu'on peut remarquer sont dans les batailles et dans la vélocité des lancers. Je pense que les jeunes ont été surpris.»

