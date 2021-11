Claude Julien commente son congédiement pour la 1re fois

Officiellement embauché par Hockey Canada, Claude Julien s’est exprimé devant les médias, vendredi après-midi, pour la première fois depuis qu’il a été remercié par le Canadien de Montréal, en février dernier.

Cette sortie publique avait lieu en marge d’une conférence de presse qui annonçait sa nomination à la barre d’Équipe Canada pour deux tournois à venir au mois de décembre, soit la Coupe Channel One, en Russie, et la Coupe Spengler, en Suisse.

L’ancien pilote du Tricolore a toutefois bien voulu parler brièvement de son deuxième passage avec la formation montréalaise, où il avait compilé une fiche de 9-5-4 la saison dernière avant d’avoir été remplacé par Dominique Ducharme.

«Je ne suis pas amer, le Canadien m’a toujours bien traité», a dit Julien, lors de la conférence, rappelant qu’il préfère toutefois penser au futur et non au passé.

«Je connais la majorité des joueurs, c’est sûr que je n’aime pas voir ce qui se passe présentement, a-t-il par ailleurs indiqué, à propos de l'actuelle campagne du CH. On veut les voir connaitre du succès et ne pas les voir malheureux. Je n’aurai jamais du mal à dire du Canadien et ce qui est arrivé, ça fait partie du métier.»

Concernant l'avenir, Julien a démenti les rumeurs comme quoi il serait proche d’un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH), sans toutefois, avoir rayé cette possibilité de son avenir.

«Pour l’instant, j’ai encore la piqûre, j’adore faire ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir de retourner derrière le banc. Ça va me donner la chance de renouer avec l’action», a poursuivi Julien.