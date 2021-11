«J'ai le coeur brisé» - Kim Clavel

La boxeuse Kim Clavel est apparue ébranlée, vendredi matin, lors d’une conférence de presse suivant l’annulation annoncée la veille de son combat de championnat du monde pour la ceinture WBC des poids mi-mouches qui était prévu le 17 décembre au Centre Bell.

«J’ai le cœur brisé, mais je suis dans la phase de résilience», a commenté Clavel, confirmant qu’une blessure nuisant à sa préparation est la cause de son report.

Celle-ci n'a pas voulu préciser la nature exacte du mal, empruntant un terme de hockey pour indiquer qu'il s'agissait d'une blessure «au bas du corps».

«Je cachais un peu à mon entourage que ça me faisait mal parce que je voulais tellement me battre, mais je prenais conscience que je m’en allais en combat de championnat du monde sans avoir tous les outils», a poursuivi la boxeuse de 31 ans, qui devait se mesurer à la Mexicaine Yesenia Gomez (19-5-3, 6 K.-O.).

Clavel doit se soumettre à des traitements pour au moins les trois prochaines semaines.

«Je ne vous mentirai pas que j’ai passé un mauvais quart d’heure, une période où je voyais tout en noir, a avoué Clavel. On guérit et croyez-moi qu’on va mettre les bouchées doubles et que je serai prête pour Yesenia Gomez, sans aucun doute.»

On se revoit bientôt avec de plus amples détails pour la suite des choses. Je vous aime. ❤🥊 #womenboxing #TeamClavel pic.twitter.com/Gv1JgpkvVR — Kim Clavel (@KKlavel) November 26, 2021

«C’est évident qu’on supporte Kim à 100%, a pour sa part indiqué le promoteur Yvon Michel. Il aurait été injuste qu’elle monte dans le ring pour un combat aussi important dans ces conditions-là.»

Selon Michel, une reprise du combat est envisageable dans les premiers mois de l'année 2022, que ce soit en mars, en avril ou en mai.

Beterbiev contre Browne

Malgré le retrait du combat impliquant Clavel (14-0, 2 K.-O.), le gala du Groupe Yvon Michel (GYM) aura néanmoins lieu, le 17 décembre. Artur Beterbiev affrontera alors l’Américain Marcus Browne, entre autres.

Clavel devait disputer un premier combat depuis les tristes événements du gala tenu le 28 août, au Stade IGA. Ce soir-là, elle avait défait Maria Soledad Vargas par décision unanime, mais c’est le décès de la Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata annoncé quelques jours plus tard qui avait retenu l’attention. Celle-ci est morte de ses blessures subies durant son combat avec Marie-Pier Houle.