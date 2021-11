Cette semaine aux Anti-Pods, Kevin et Pat reviennent sur cette autre vague de coupes à la WWE, alors que la compagnie a congédié huit personnes, dont Hit Row au grand complet.

De plus, nos deux animateurs reviennent sur le Survivor Series et son histoire d’œuf volé, sur l’attaque qu’a subie Seth Rollins, la pause de Kenny Omega, le contrat de Johnny Gargano et la subtilité de CM Punk.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!