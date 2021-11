À VOIR: Swayman candidat à l’arrêt de l’année

Jeremy Swayman a réalisé ce qui pourrait bien être l’arrêt de l’année dans la Ligue nationale de hockey, vendredi après-midi.

Le gardien des Bruins de Boston s’est servi de son bâton pour empêcher de justesse l’attaquant des Rangers de New York Mika Zibanejad de marquer un but certain en deuxième période. À voir dans la vidéo ci-dessus.

ARRÊT SPECTACULAIRE DE SWAYMAN SUR ZIBANEJAD -

Swayman est visiblement en grande forme. Plus tôt dans le match, il a réussi un autre vol, cette fois aux dépens de Kaapo Kakko. À voir ici :