L’attaquant franco-québécois des Coyotes de l’Arizona, Antoine Roussel, avait toute une tâche sur les mains, mercredi soir : contenir le trio de la super-vedette des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid.

Ce ne fut pas le plus grand des succès : McDavid a fini le match avec quatre points dans une victoire de 5-3 des Oilers.

«Il y a une raison pour laquelle il bat tous les records en ce moment, c'est impressionnant, ce qu'il est capable de faire», a affirmé Roussel, jeudi, à «JiC».

«Hier soir, j'étais jumelé à son trio et à cinq contre cinq, on l'a limité à un but et ça a été difficile», a ajouté Roussel, qui aime néanmoins ce genre de défi.

«Quand tu commences ton match, tu sais que tu ne toucheras pas beaucoup à la rondelle, mais t’es correct avec ça, c'est comme une mission, a-t-il expliqué. C'est comme un match de séries, tu te prépares pour ça.»

