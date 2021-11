Les Bills font damner les Saints

Dans le dernier duel de cette journée de l'Action de Grâces aux États-Unis, au Mercedes-Benz Superdome, les Bills de Buffalo ont retrouvé leurs bonnes vieilles habitudes et n’ont rien donné aux Saints de La Nouvelle-Orléans, les écrasant 31 à 6.

Humiliés 41 à 15 par les Colts d’Indianapolis, la formation de l’État de New York avait beaucoup de choses à prouver et a répondu à l’appel. Le quart-arrière Josh Allen était l’un de ceux qui devait se faire pardonner et il l’a fait en complétant 23 de ses 28 relais pour 260 verges de gains. Il a aussi réussi quatre passes de touchés. Toutefois, il a vu deux petites taches s’ajouter à son dossier, lui qui a été intercepté deux fois.

L’ailier rapproché Dawson Knox (deux fois), ainsi que le receveur de passes Stefon Diggs et le porteur de ballon Matt Breida ont capté les remises pour un majeur.

La défensive des Bills a aussi bien fait en empêchant ses adversaires de marquer des points durant une majeure partie de la rencontre. Elle a cédé une seule fois, à la toute fin du troisième quart, quand le pivot des Saints Trevor Siemian a rejoint Nic Vannett dans la zone des buts.

Les Bills ont vengé ce touché en interceptant un relais de Siemian au quatrième quart.