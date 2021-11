L’entraîneur des Sénateurs exaspéré par son gardien

Exaspéré par les mauvaises performances du gardien Matt Murray, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, a exprimé publiquement son insatisfaction relativement à son travail devant le filet après une défaite aux mains des Sharks de San Jose, mercredi.

Occupant la cave du classement général de la Ligue nationale de hockey avec seulement neuf points en 17 sorties, la formation ottavienne a échappé les deux premières rencontres d’une séquence de quatre affrontements à l’étranger. En plus de l’éclosion de cas de COVID-19 ayant récemment ravagé ses rangs et contraint le circuit Bettman à repousser trois matchs, elle doit composer avec le rendement peu soutenu de ses trois gardiens.

Certes, il y a Filip Gustavsson, mais il a connu des hauts et des bas jusqu’ici. Puis, tout comme Anton Forsberg, Murray en arrache, lui qui a perdu ses cinq décisions. Sa moyenne de buts alloués de 3,26 et son taux d’efficacité de ,890 témoignent bien de ses problèmes et la situation ne s’est pas améliorée à San Jose, où il a cédé quatre fois en 27 tirs dans un revers de 6 à 3. Pour Smith, il semble que ce soit la goutte qui a fait déborder le vase.

«Nous méritions mieux, c’est-à-dire un point ou deux. La différence fut probablement leur gardien de but», a déclaré au réseau Sportsnet le pilote en jugeant supérieure la performance de James Reimer, des Sharks.

Puis, l’instructeur s’est montré plus incisif quand un journaliste l’a interrogé sur le travail à effectuer et les aspects à polir par l’ensemble du groupe.

«Je me fiche des détails. Je pense seulement qu’il nous faut quelqu’un pour prendre le filet et commencer à gagner des matchs pour nous quand nous donnons un bon effort. On a besoin d’un gardien pouvant nous garder dans le coup et capable de tenir bon, a-t-il répondu sans prononcer le nom de Murray. Nous constituons une jeune formation qui nécessite quelqu’un pour voler des victoires.»

Le capitaine plus conciliant

De son côté, le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk, s’est montré plus diplomate, préférant regarder l’ensemble du jeu d’équipe qui doit être rehaussé à ses yeux.

«Peu importe le gardien devant le filet, nous avons une confiance indéfectible à leur égard et nous ferons tout pour les soutenir. Il nous faut réduire le nombre d’occasions de marquer contre nous le plus possible», a-t-il souhaité.

Cependant, il reste que Murray ne fait pas le travail depuis son acquisition des Penguins de Pittsburgh le 7 octobre 2020. Au cours de la dernière campagne, il a présenté une fiche de 10-13-1, une moyenne de 3,38 et un taux de ,893.