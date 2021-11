Drew Doughty progresse mieux que prévu

Le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty s’est entraîné régulièrement pour la première fois depuis le 22 octobre, mercredi. En avance dans sa remise en forme, le joueur vedette pourrait revenir au jeu bientôt.

Doughty s’est blessé sérieusement au genou lors d’un contact avec l’arrière des Stars de Dallas Jani Hakanpaa à la fin octobre. Il a finalement repris l’entraînement vendredi dernier, mais a revêtu un chandail permettant tous les contacts mercredi.

«Il a eu un rendez-vous avec le médecin hier [mardi] et on lui a donné l’autorisation de grimper en intensité. Il sera pleinement impliqué pour la séance de patinage d’aujourd’hui et nos prochains entraînements, et il se rapproche de pouvoir jouer», avait indiqué l’entraîneur-chef Todd McLellan.

Le vétéran de 31 ans devait passer de six à huit semaines sur la touche pour soigner son genou, mais voilà que ses progrès après un mois sont prometteurs.

Avant sa blessure, Doughty avait amassé sept points en seulement quatre rencontres.

Après une séquence de sept victoires qui s’était amorcée le 30 octobre face au Canadien de Montréal, les Kings ont subi la défaite à leurs cinq dernières rencontres. Ils se mesureront aux Sénateurs d’Ottawa samedi.