Revenu de très loin, Carles Gil est récompensé

Le milieu de terrain du Revolution de la Nouvelle-Angleterre Carles Gil a reçu mercredi le titre du joueur ayant réalisé le plus beau retour dans la Major League Soccer (MLS) cette saison.

Gil a inscrit 18 mentions d’aide, un sommet du circuit Garber, et quatre buts pour mener les «Revs» vers le titre du classement général de la MLS. Faisant aussi partie des finalistes pour le prix du joueur par excellence de la ligue, l’athlète de 29 ans avait manqué la grande partie de la campagne 2020 en raison d’une blessure au talon gauche.

Ses performances de l’année suivante ont permis à la Nouvelle-Angleterre d’amasser 73 points; quand il a marqué un but ou obtenu une aide, les siens ont présenté un dossier de 12-1-3.

Au scrutin mené auprès de journalistes, de joueurs actuels de la MLS et de membres d’équipes techniques, Gil a récolté 15,20 % des voix. Il a devancé Javier «Chicharito» Hernandez (Galaxy de Los Angeles) et Daniel Salloi (Sporting de Kansas City) qui en ont amassé respectivement 12,70 % et 12,60 %.