Rien ne va plus pour les Canadiens qui ont subi une autre claque, mercredi soir, cette fois de la part des Capitals, qui l’ont emporté 6-3 contre la formation montréalaise.

Ainsi, le Tricolore ratait l’occasion de remporter une deuxième victoire de suite pour une première fois, cette saison. Le club a désormais une fiche de cinq victoires, 14 défaites et deux autres revers en 2021-2022.

Plus les résultats du genre s’accumulent, plus il devient évident que l’organisation s’en va dans un mur au plan sportif.

«Ça va être une reconstruction complète du Canadien», a avancé Pierre-Alexandre Parenteau, en soirée, à l’«Après-Match».

«Après ce qu’on a vu ce soir et dans les dernières semaines, on va essayer d’avoir le meilleur choix au repêchage possible», a ajouté l’ancien du CH.

«On a fait rire de nous ce soir, on ne peut pas compétitionner contre les équipes de milieu de peloton non plus, alors je pense que c’est ce qui va arriver, une reconstruction complète.»

Parenteau croit également que l’état-major du club risque de réagir prochainement.

«Il va y avoir de quoi de drastique qui va se produire dans les prochains jours», a-t-il affirmé.

Voyez le segment complet en vidéo principale.