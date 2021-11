À VOIR: un premier but bizarre pour Cole Caufield

C'est fait, Cole Caufield a enfin marqué son premier but de la saison!

L'attaquant des Canadiens avait certainement imaginé un meilleur scénario puisque le but a été inscrit de manière étrange.

Caufield a décoché un tir bloqué par Ilya Samsonov.

À la reprise, on a toutefois constaté que la rondelle avait franchi la ligne rouge et le but a été accordé.

Voyez le jeu en question dans la vidéo ci-dessus.