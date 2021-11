Quatre joueurs des Jays honorés

Trois joueurs des Blue Jays de Toronto ont été nommés sur la première équipe de la formation toutes étoiles des ligues majeures, mardi soir.

Robbie Ray (lanceur partant), Vladimir Guerrero fils (premier but) et Marcus Semien (deuxième but) ont été nommés pour représenter la seule formation canadienne du baseball majeur, tandis que le nom de Teoscar Hernandez (voltigeur) figure au sein de la deuxième équipe.

La progéniture de l’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero a terminé à égalité au premier rang du baseball majeur au chapitre des coups de circuit avec Salvador Perez. Ils ont expulsé la balle chez les spectateurs à 48 reprises chacun. Le représentant des «Jays» a aussi foulé la plaque à 123 reprises, un sommet au sein du circuit.

Du côté de Semien, il a cogné 45 balles sous d’autres cieux, établissant une marque de tous les temps pour les athlètes évoluant à sa position. Il avait fait la seconde équipe d’étoiles, en 2019, à titre d’arrêt-court.

Ray a quant à lui mis la main sur un premier trophée Cy-Young avec une moyenne de points mérités de 2,84 et un dossier de 13-7. Finalement, Hernandez a revendiqué une excellente moyenne au bâton de ,296, ce qui lui a valu un Bâton d’argent.

Les autres noms inscrits sur la liste de la première équipe d’étoiles sont les lanceurs Max Scherzer (Dodgers de Los Angeles), Walker Buehler (Dodgers), Corbin Burnes (Brewers de Milwaukee) et Gerrit Cole (Yankees de New York), de même qu’Austin Riley (troisième but, Braves d’Atlanta), Fernando Tatis fils (arrêt-court, Padres de San Diego), Shohei Ohtani (frappeur désigné, Angels de Los Angeles) et Perez (receveur, Royals de Kansas City), ainsi que les joueurs de champ extérieur Juan Soto (Nationals de Washington), Bryce Harper (Phillies de Philadelphie) et Aaron Judge (Yankees).