NFL : les joueurs à cibler pour la 12e semaine

Dans la majorité des pools de la NFL, il ne reste que quelques semaines à la saison régulière, ce qui laisse encore le temps de faire quelques ajustements à la formation.

Voici sept joueurs à cibler au ballottage :

-Taylor Heinicke, quart-arrière (disponible dans 84 % des ligues Yahoo!)

Le fait que le pivot de l’équipe de football de Washington se mesurera aux Seahawks lundi soir représente le plus gros argument pour sélectionner Heinicke. La semaine dernière, Seattle a permis au substitut Colt McCoy de lancer pour plus de 320 verges et d’amasser deux touchés.

-Tyrod Taylor, quart-arrière (disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Faire confiance à un quart-arrière des Texans de Houston représente un gros risque. Taylor est toutefois intéressant pour la 12e semaine d’activités de la NFL, puisque son équipe affrontera les faibles Jets de New York et qu’il est en mesure de courir avec le ballon en main.

-Elijah Moore, receveur de passes (disponible dans 42 % des ligues Yahoo!)

Si Moore est encore disponible dans votre ligue, sautez dessus immédiatement! Même si ce sont Mike White et Joe Flacco qui lui ont lancé le ballon dans les dernières semaines, le receveur a trouvé le moyen d’être très productif. Il a d’ailleurs été ciblé à au moins six reprises dans ses cinq derniers départs.

-Marquez Valdes-Scantling, receveur de passes (disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

Depuis trois semaines, soit depuis son retour dans la formation des Packers de Green Bay, Valdes-Scantling a vu son utilisation et sa production augmenter. Dimanche dernier, il a attrapé quatre des 10 relais envoyés en sa direction pour 123 verges et un majeur. Il n’aura pas ce genre de statistiques toutes les semaines, mais il représente une option intéressante pour un pooler ayant vraiment besoin d’un receveur.

-Devonta Freeman, porteur de ballon (disponible dans 35 % des ligues Yahoo!)

Malgré le retour en santé de Latavius Murray, c’est Freeman qui a obtenu plus souvent le ballon chez les Ravens de Baltimore la semaine dernière. Le vétéran a très bien fait, amassant 49 verges et un touché avec ses jambes. Il a aussi attrapé les six passes envoyées en sa direction. Freeman a terminé dans le top 11 des meilleurs porteurs de ballon au cours des quatre dernières semaines.

-Dontrell Hilliard, porteur de ballon (disponible dans 100 % des ligues Yahoo!)

Voici un exemple de pourquoi la NFL est fantastiquement surprenante! Hilliard a été promu de l’équipe de réserve des Titans du Tennessee en raison de l’absence de Jeremy McNichols. Contre les Texans, il a participé à 63 % des jeux offensifs des siens, amassant 35 verges en courant avec le ballon et 47 autres en attrapant le ballon. Il sera de nouveau intéressant pour les poolers si McNichols est toujours ennuyé par une commotion cérébrale dimanche prochain.

-Cole Kmet, ailier rapproché (disponible dans 74 % des ligues Yahoo!)

Le porte-couleurs des Bears de Chicago vient de connaître une performance exécrable. Il aura toutefois la chance de se reprendre contre les Lions de Detroit, l’unique formation n’ayant toujours pas connu la victoire en 2021. De plus, c’est Andy Dalton qui lancera le ballon pour l’équipe de l’Illinois jeudi prochain. Disons qu’il est encore un meilleur passeur que Justin Fields et Kmet pourrait en profiter.