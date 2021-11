«La situation de Marc Bergevin ne devrait pas déranger les joueurs»

Ce n’est pas un secret, la situation contractuelle de Marc Bergevin n’est pas souhaitable. Est-il toujours l’homme de confiance? Sera-t-il en poste la saison prochaine? Est-il toujours heureux à Montréal? Toutes ces questions sont légitimes, toutefois elles ne devraient pas avoir d’impact sur les performances du Tricolore, croit Steve Bégin.

«Le travail des joueurs est de performer, peu importe ce qui se passe en dehors de la patinoire. Tu ne peux pas être dérangé dans ton jeu en raison de l’avenir incertain de ton directeur général», a expliqué celui qui a disputé 524 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de passage à l’émission JiC.

Rappelons que le grand manitou du Tricolore Marc Bergevin écoule la dernière année de son contrat. Nul ne sait ce que l’avenir lui réserve, puisque Geoff Molson, le silencieux propriétaire et président du CH, n’a toujours pas fait la lumière sur ce dossier.

«Les gars en entendent parler, oui ça peut les déranger, mais pas assez pour expliquer les insuccès de l’équipe», toujours selon l’ancien porte-couleurs du Bleu-Blanc-Rouge.

La perte des piliers

«N’importe quelle équipe qui aurait perdu ses piliers en Carey Price et Shea Weber aurait connu des difficultés. C’est une situation délicate. Lentement, mais sûrement, les plus jeunes vont prendre du galon», a conclu celui qui a conquis les partisans montréalais par sa fougue, son courage et son éthique de travail.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.