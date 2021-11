CH: une qualification qui serait très payante

Si les Canadiens de Montréal parvenaient à réaliser un miracle en se qualifiant aux prochaines séries éliminatoires, les coffres du propriétaire Geoff Molson en seraient très heureux, mais également ceux des parieurs qui auraient prédit avec exactitude un tel scénario.

En date de mardi avant-midi, le site Bet99.com présentait des chiffres pour le moins pessimistes à l’égard de la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Un individu pouvait ainsi courir la chance de remporter 1200 fois sa mise en prédisant la présence du Tricolore en séries 2022. La cote pour une non-qualification est de -3335.

Pendant ce temps, les Maple Leafs de Toronto sont évidemment davantage favorisés. Dans la catégorie des prochains vainqueurs de l’Association de l’Est en saison régulière, ils constituent avec une cote de +460 la troisième équipe la mieux considérée, derrière les Panthers de la Floride (+400) et le Lightning de Tampa Bay (+420). Après les Leafs, les Hurricanes de la Caroline suivent à +520. De son côté, le Bleu-Blanc-Rouge est coté à un lointain +7900, tout comme les Red Wings de Detroit. Seuls les Sénateurs d’Ottawa (+10 900) et les Sabres de Buffalo (+12 900) sont plus négligés.

Carey Price encore en lice

Même s’il n’a pas disputé un seul match en 2021-2022, Carey Price est toujours parmi les gardiens évoqués par Bet99.com pour l’obtention du trophée Vézina, remis au gardien par excellence de la Ligue nationale de hockey. Cependant, à +3400, il est fortement relégué à l’arrière-plan. Cette cote est la même que Chris Driedger, Philipp Grubauer et Mackenzie Blackwood, entre autres.

Le favori est Andrei Vasilevskiy, du Lightning, à +480, qui devance son vis-à-vis des Rangers de New York et compatriote russe Igor Shesterkin (+720).