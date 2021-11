«Nous sommes très fluents en français!»

Cole Caufield a lancé cette phrase à la blague, en anglais, en entrevue à TVA Sports après le tournage d’une publicité dans laquelle lui et Tyler Toffoli s’expriment dans la langue officielle du Québec.

Par contre, c’est vrai que les deux attaquants des Canadiens ont appris quelques mots de français pour le bien de la campagne McJoueur de McDonald’s, qui s’amorce aujourd’hui.

En fait, les deux vedettes de la pub n’y prononcent aucun mot dans leur langue maternelle. À voir ici:

Les deux joueurs ont adoré leur expérience. C’était une grande première pour eux.

«Ce fut une révélation pour moi, a lancé Caufield après la journée de tournage, le 20 septembre dernier. C’était très plaisant. En plus, nous disons quelques mots en français.»

Mais pas de là à parler avec aisance, n’exagère quand même pas, Cole!

«Nous avons dû faire plusieurs prises, a d’ailleurs avoué Toffoli. Mais c’était une première expérience agréable.»

«Toutes leurs répliques à l’écran sont en français, il n’y a pas du tout d’anglais. La marque est québécoise, alors c’est quelque chose d’important pour nous», a affirmé Mélissa Hains, la directrice marketing du Québec chez McDonald’s, sur le lieu de tournage, soit le Palais des congrès de Montréal.

«Des choix naturels»

Selon elle, Caufield et Toffoli étaient «des choix naturels».

«Ça fait plus de 10 ans que nous faisons des campagnes publicitaires avec des McJoueurs des Canadiens. Nous aimons toujours prendre des joueurs qui se sont démarqués pendant la dernière saison, comme Tyler et Cole. On aime la complicité qu’il y a entre les deux. Ils étaient des choix naturels. Ça "fittait" parfaitement avec le concept.»

La directrice marketing du Québec chez McDonald’s l’explique en ces termes :

«On joue le jeu que Cole et Tyler vont changer de trio, mais dans le fond on parle d’un trio McDo. Au lieu de rester avec leur trio McDo classique habituel, ils vont vers un nouveau sandwich : un quart de livre édition limitée avec du bacon à la fumée de noyer, une sauce à l’oignon grillé crémeuse et des oignons croustillants. Ils décident donc de changer de trio pour un temps limité.»

Voyez ci-dessous une vidéo montrant les coulisses du tournage: