Lucrative prolongation pour Taysom Hill

L’homme à tout faire des Saints de La Nouvelle-Orléans Taysom Hill s’est entendu sur les modalités d’une prolongation de quatre saisons avec la formation de la Louisiane, lundi.

Selon ESPN, le montant qu’il empochera dépendra toutefois de la position à laquelle il joue. S’il est utilisé dans le même rôle qu’il occupe cette saison, c’est-à-dire en tant que receveur de passes, ailier rapproché, porteur de ballon et quart-arrière substitut, il se verra verser 40 millions $. Toutefois, s’il décroche le poste de quart-arrière partant, Hill recevra 95 millions $. Un montant de 22,5 millions $ lui a été garanti.

Durant la campagne 2020, Hill avait démontré la menace qu’il pouvait représenter pour les défensives adverses quand il avait assumé le rôle de pivot partant, en remplacement à Drew Brees, blessé. En 16 matchs, dont huit comme partant, il avait complété 88 de ses 121 relais pour 928 verges, en plus de réussir quatre passes de touché contre deux interceptions.

Au cœur de plusieurs jeux truqués et jeux d’option, il avait aussi franchi 457 verges sur 87 portées, en plus de franchir la ligne des buts huit fois. Il avait aussi capté huit ballons pour 98 verges et un majeur.

Toutefois, cette saison, il a perdu la bataille pour le poste de partant au profit de Jameis Winston. Ce dernier a été remplacé par Trevor Siemian après s’être blessé. Hill pourrait toutefois obtenir le poste sous peu, lui qui a été aux prises avec une commotion cérébrale et une blessure au pied qui l’ont empêché de performer au même rythme. Par ailleurs, les Saints ont subi la défaite à leurs trois derniers duels. Ils affronteront les Bills de Buffalo, jeudi soir, lors du troisième duel de la journée de l’Action de grâce américaine.